Dereotu bitkisi çocuklardaki gaz ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dereotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dereotu bitkisinin çocuklardaki gaz ağrılarını gidermesinden birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA GAZ SANCISI NEDİR?

Bebeklerin büyük bir çoğunluğunda görülen gaz sıkışması bir hastalık değil, bebeğinizin dış dünyaya uyum sürecinde göstermiş olduğu fizyolojik bir durumdur.

Emziren annelerde, annenin tükettiği tüm besinler bebeğin içtiği süte direk etki ettiğinden ötürü yetişkinlerde de gaza neden olan soğan, sarımsak, asitli içecekler, turunçgiller gibi gıdalar bebeklerde gaz oluşmasını tetikler. Ayrıca gün içinde bebeğin sık sık emzirilmesi, hava yutmayı artırdığı için gaz oluşumunu tetikleyebilir.

Acı eşiği düşük bebekler de gaz sancısı nedeniyle gün içerisinde sık sık ağlar. Bebeklerde gaz sancısı belirtileri günün her saatinde görülebildiği gibi özellikle akşam saatlerinde artış göstermektedir.

Bebekler gaz sancısı çektiklerinde çoğunlukla bacaklarını karınlarına doğru çekerler ve suratları kızarır. Karınları şiş ve gergin olabilmektedir. Yalnız anne sütü ile beslenen bebekler, anne sütü ve mama ile beslenen bebeklere kıyasla daha az gaz sancısı çekmektedir.

DEREOTU BİTKİSİ NEDİR?

Maydanozgillerden iplik biçiminde yaprakları olan güzel kokulu bir bitkidir. Sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

DEREOTU BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Çocuklardaki gaz ağrılarını giderir.

-Ağız kokusunu giderir.

-Yemeklere ve salatalara tat vermek için konur.

-Hamileler kullanmamalıdır.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. Hazmı kolaylaştırır, midenin gereği gibi çalışmasını sağlar.

-Hıçkırık ve hava yutmayı önler.

-Sinir zafiyetini giderir.

-Uyku verir.

-Regl kanamalarının kolay olmasını sağlar.

-Anne sütünü artırır.

-İştah açar.