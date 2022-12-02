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Derin kulislerin yazarı Fikret Bila açıkladı... Kılıçdaroğlu'nun yarın ne açıklayacağını yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı ekonomi vizyonu hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Halk TV yazarı Fikret Bila, vizyon belgesinin temelinde teknoloji ve kalkınma olacağının altını çizdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:10
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Derin kulislerin yazarı Fikret Bila açıkladı... Kılıçdaroğlu'nun yarın ne açıklayacağını yazdı

Derin kulislerin yazarı Fikret Bila açıkladı... Kılıçdaroğlu'nun yarın ne açıklayacağını yazdı
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6’lı masanın anayasa taslağını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi için vizyon belgesini açıklayacak. Yarın İstanbul’da yapılacak toplantıda aralarında Daron Acemoğlu’nun da bulunduğu dünyaca ünlü ekonomistler de konuşma yapacaklar.

Halk TV yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu’nun yarın yapacağı açıklamanın ipuçlarını köşesine taşıdı. Bila, Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı ekonomi vizyonunun temelinde teknoloji ve kalkınmaya dayanacağının altını çizdi. Fikret Bila’nın “Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun, “Osmanlı, sanayi devrimini kaçırdığı için yıkıldı. Türkiye de Sanayi 4.0 devrimini kaçırmamalı” görüşünden hareketle, iktidar değişikliğinde uygulanacak ekonomi politikasını en ileri teknoloji ile kalkınma esasına oturtacağı belirtiliyor.

Vizyon belgesinde, öncelikli olarak istihdam artırıcı yatırımlarla işsizliğin nasıl çözüleceği, gerçekçi para politikasıyla enflasyonun nasıl düşürüleceği, özel sektör yatırımları için yurt dışından taze ve temiz finansmanın nasıl sağlanacağı, emekçi ve emekli kesimlere refah payının nasıl aktarılacağı, aile sigortası üzerinden yoksul kesimin nasıl destekleneceği ve asgari ücrete ilişkin önemli detaylar yer alacak.

Altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı seçilmesi halinde komisyonların hazırladığı Anayasa ve ekonomi paketi ile geçiş sürecine ilişkin yol haritasını uygulayacak.

Uygulamalar diğer liderler tarafından da takip edilecek.

Anayasa, ekonomi, hükümet programı çalışmalarıyla “Altılı masa somut önerilerde bulunmuyor” eleştirilerine yanıt vermiş olacak.

Bu aşamadan sonra liderler belirleyecekleri cumhurbaşkanı adayıyla birlikte halka daha sık gidecekler, Anayasa, ekonomi paketleri, hükümet programı ve yol haritasını anlatacaklar.

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