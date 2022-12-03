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Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle görüştüğü ve 'para yönetimini devretme' teklifi yaptığı iddialarının ardından Özgür Demirtaş’tan açıklama geldi. Demirtaş, siyasete girme gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:15
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Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi

Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin “Kalkınma Planı”nı açıklayacağı “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Etkinliğin ana başlığı ise ağırlıklı olarak ekonomi olacak.

Program için İstanbul’a gelen Kılıçdaroğlu, iddiaya göre dün akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye’deki Hilton Oteli’nde baş başa yemek yedi. Görüşmede ekonomi, seçim stratejileri ve adaylık tartışmaları gibi önemli başlıkların ele alındığı öne sürüldü.

DEMİRTAŞ’TAN AÇIKLAMA: SİYASET İLE İLGİLİ NE BİR İLGİM NE DE İSTEĞİM YOK

Söz konsusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirtaş, "Benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum" dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar; çok kez yazdığım gibi benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum. Elbette Türkiye’nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım.

Ülkede sadece ben değil binlerce güzel insan var yardım edebilecek. Önemli olan alım gücümüzün artması. Son yıllarda alım gücü çöktü. Çok uyarılar yapıldı 10 yıldır. Umarım bu uyarılar bir gün herhangi bir siyasi parti tarafından dinlenir.

Hangi siyasi parti, Bilim insanları ve uzmanlar ile beraber karar verirse ülke için doğru yapar. Dünya çapında parasal politikalar sıkılaşınca, Bilimle karar veren ülkeler ayakta kalıyor lütfen unutmayın.”

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