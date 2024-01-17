AKP'de ittifak görüşmesi. Erdoğan ile Destici görüşecek

Yerel seçimler yaklaşırken iktidar cephesinde seçime ilişkin çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici bugün saat 18.30'da ittifak görüşmesi için bir araya gelecek.