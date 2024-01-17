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AKP'de ittifak görüşmesi. Erdoğan ile Destici görüşecek
AKP'de ittifak görüşmesi. Erdoğan ile Destici görüşecek
17 Ocak 2024 / 13:27
Kaynak: Haber Merkezi
Yerel seçimler yaklaşırken iktidar cephesinde seçime ilişkin çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP lideri Mustafa Destici bugün saat 18.30'da ittifak görüşmesi için bir araya gelecek.
Bugün saat 18.30'da yapılacak olan görüşme Beştepe Sarayı'nda gerçekleşecek.
Ayrıntılar geliyor..
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