Mustafa Destici'nin ‘FETÖ övgüleri’ yeniden gündem oldu: Bütün muhalefeti 'Terörist' diyerek açık hedef göstermişti

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Mustafa Destici'nin ‘FETÖ övgüleri’ yeniden gündem oldu: Bütün muhalefeti 'Terörist' diyerek açık hedef göstermişti
Cumhur İttifakı’nın ortaklarından BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda muhalefet partilerini açık hedef göstererek PKK ile ilişkilendirdi. Söz konusu paylaşımın ardından Destici'nin FETÖ övgüleri yeniden gündeme geldi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü unsurlarınca yapılan sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Türkiye şehitlerine ağlarken, Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den skandal bir paylaşım geldi.

Destici, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda muhalefet partilerini açık hedef gösterdi.

Siyasi partileri PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olmakla suçlayan Destici, “Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir” dedi.

“FETÖ ÖVGÜLERİ” HATIRLATILDI

Sosyal medyada büyük tepki alan paylaşımı sonrası Destici’ye FETÖ övgüleri hatırlatıldı.

BBP liderinin 15 Temmuz’daki darbe girişiminden önce Gülen Cemaati’ne destek veren açıklamaları yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Destici’nin bir toplantıda, “Net olarak şunu da söyleyeyim tabi ki ben Hizmet hareketini bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim hele ki silahlı terör örgütü. O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” dediği açıkça duyuluyor.

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