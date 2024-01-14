Banka devi 20 bin kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: Haber Merkezi
Banka devi 20 bin kişiyi işten çıkaracak
ABD’li bankacılık devi Citigroup 2026 senesi sonuna kadar 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

2023 yılının son çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar açıklayan Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason 2 yıl içerisinde binlerce çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Dünya genelinde 239 bin çalışana sahip olan banka yeniden yapılanma kapsamında 20 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini belirterek ve işten çıkarmaların ilk çeyreğin sonunda başlayacağını söyledi.

Citigroup tarafından gelen açıklamaya göre, bankanın geçen senenin dördüncü çeyreğinde net zararı 1,8 milyar dolar oldu. Banka, 2022 senesinin yine aynı çeyreğinde 2,5 milyar dolar net kar etmişti.

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