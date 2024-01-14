Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? Dolar rekor kırdı

MOODY’S’TEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu değerlendirmesimde bulundu. Moody’s kredi notunu, "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti.

CARİ AÇIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cari açık verileri açıklandı. Yayımlanan verilere göre cari denge kasım ayında 2,72 milyar dolar açık verdi. Ekim ayında 50,9 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari açık kasım ayında 49,6 milyar dolara geriledi.

TCMB NEW YORK’TA NELER YAPTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) "Yatırımcı Günü" etkinliğinin ilki, ABD'nin New York’ta yaptı. Yapılan etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmede kararlı olduklarını belirtirken, para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olduğunca en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

DOLARDA YENİ REKOR!

1 dolar 30,00’lu seviyeleri aşarak haftayı 30,0855 seviyesinde tamamladı.

SEC, BİTCOİN ETF KARARINI AÇIKLADI!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Bitcoin ETF onayı verdi. Verilen karar, dijital varlıklar için ‘oyun değiştirici’ bir gelişme niteliği taşıyabilir.

ABD’DE ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLDİ

ABD enflasyon aralık ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterirken son üç ayın en yüksek seviyesinde açıklanmış oldu. Aylık TÜFE ise yüzde 0,3 ile yüzde beklentinin üzerinde gerçekleşti.

AMB YÜZDE 2 ENFLASYONDAN EMİN OLUNCA FAİZ İNDİRECEK

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda yüzde 2 hedefe gelindiğinden emin olunursa faiz indirim döngüsünün başlayacağını açıkladı.