Dev Alman bankası doların göreceği zirveyi açıkladı. 2024 sonunu işaret ettiler

BloombergHT'den Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtlayan Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska’ya göre 2024’ün sonunda dolar/TL kuru 36 olacak.

Geçtigimiz hafta Türk lirası ile ilgili notunda carry trade işlemlerinin geri döndüğünü kaydeden Deutsche Bank, Eylül ayı itibariyle Türk lirasıyla ilgili pozitif bir yaklaşıma geçmisti.

Raporu hazırlayan ekipte yer alan Wietoska, TL'ye ilişkin 12 aylık beklentilerinin çok daha yapıcı bir durumda olduğunu belirtti.

“2024 SONU KUR HEDEFİMİZ 36”

Para politikası duruşundaki dönüş ve seçimlerden beri alınan mali önlemlerin TL'yi desteklediğini kaydeden Wietoska, "Ekonomide yeniden dengelenmeyle birlikte piyasaya nakit girişlerinin hızlandığını görüyoruz. Türk tahvil piyasasına uzun süredir bu kadar yüksek giriş yaşanmamıştı. Sermaye tarafındaki girişlerin istikrar kazanması daha iyi bir süreci beraberinde getirebilir" diye konuştu.

Kurda nominal bazda yükselişin sürmesini beklediklerini kaydeden Wietoska, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz. 2024 sonu itibariyle Dolar/TL kuru hedefimiz 36. Nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inanıyoruz."

Wietoska ayrıca 2024’ün dördüncü çeyreğinin başında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasını beklediğini söyledi.