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  • Dev markette büyük rezalet! Gazeteci Erdem Avşar başına gelenleri böyle anlattı. Marketten aldığı çikolatanın içinden ba

Dev markette büyük rezalet! Gazeteci Erdem Avşar başına gelenleri böyle anlattı. Marketten aldığı çikolatanın içinden bakın ne çıktı

Marketten aldığı Milka marka çikolatanın tamamının küflü olduğunu paylaşan gazeteci Erdem Avşar, “Şu pahalılıkta vatandaşın parasını heba ediyorlar. Böyle mi satış yapılıyor Migros” dedi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 20:53
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Dev markette büyük rezalet. Marketten aldığı çikolatanın içinden bakın ne çıktı

Dev markette büyük rezalet! Gazeteci Erdem Avşar başına gelenleri böyle anlattı. Marketten aldığı çikolatanın içinden bakın ne çıktı
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 Gazeteci Erdem Avşar marketten aldığı Milka marka çikolatanın ayrı ayrı paketlenmiş tüm parçalarının küflü olduğunu fark etti.

SON KULLANMA TARİHİ 8 ARALIK

Paketi tamamen kapalı ve açılmamış olan ürünün tamamının küflenmiş olması tedirginliğe neden oldu. Cep telefonuyla elindeki suyun videosunu kaydederek son kullanma tarihini kameraya gösteren Gazeteci Avşar, çikolatanın ayrı ayrı paketlenmiş tüm parçalarının bozulmuş ve küflenmiş olduğuna ve son kullanma tarihinin 8 Aralık olduğuna vurgu yaptı.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Avşar şu ifadelere yer verdi: “Kadirhas MMM Migros'tan bir iki saat önce almış olduğum Milka çikolatanın tamamı küflü çıktı. Çikolatanın son kullanma tarihi ise henüz geçmemiş. Şu pahalılıkta vatandaşın parasını heba ediyorlar. Böyle mi satış yapılıyor Migros”

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