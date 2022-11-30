Zincir marketlerden hükümete ateş püsküren enflasyon yanıtı

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, kâr marjlarının çok düşük olduğunu ve enflasyonun asıl nedenin maliyetler olduğunu belirtti.

Bloomberg HT yayınında değerlendirmelerde bulunan Aykaç, kontrollerinin sıkılaşmasıyla bir problemlerinin olmayacağını söyledi. 'Denetimlerin uzun zamandır yapıldığını' aktaran Aykaç, "Bizler, verilerimizi onlarla (hükümet) paylaşacağız. Belki günlük, belki haftalık. Onlar da kendi içlerinde bir analiz yapacaklar. O analize göre ne olduğu ortaya çıkacak. Biz aslında verilerimizi TÜİK'e, Merkez Bankası'na, zaman zaman Ticaret ve Tarım Bakanlığı'na veriyoruz. Bizim sektör olarak bir talebimiz var. Verileri tek bir merkeze verelim de farklı yerlere vermekten kurtarın bizi diyorum" diye konuştu.

"Enflasyonun nedeni perakende sektörü değil"

Aykaç, Türkiye'de maliyet enflasyonu yaşandığını söyleyerek "Fahiş fiyat konusunun gündeme gelmesinin nedeni enflasyon oranının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği enflasyonun Türkiye'de biraz daha farklı halini görüyoruz. Maliyet enflasyonu var aslında. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece konuşulan şeyler tamamen spekülatif olacak" ifadelerini kullandı.

Gıda Perakendeciler Derneği Başkanı, 'fahiş fiyat' tartışmalarına değinerek "Bilgiye dayalı olmayan, bilinmeyen şeylerle ilgili fikir beyan eden bir sürü maaşlı diyeceğim yorumcuların televizyonlarda çıkıp yorumlar yaptığı ve bizlere cevap hakkının dahi tanınmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu durum kabul edilebilen bir şey değildir. Perakende sektörünü enflasyonu tetikleyen şeyle yan yana koymak kadar abes bir şey olamaz" dedi.

"KAR MARJINDA 5 YILDIR ARTIŞ YOK"

Aykaç, kâr marjlarının düşük olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 350 temel ürün, cironun yarısına denk geliyor. Temel tüketim ürünlerinde aşırı bir rekabet var ve marjlar son derece kısıtlı. Bizim bilançolarımız devletin elinde. Kârlılığın ne derece olduğu gözüküyor. Birçok işletmemiz zarar ediyor. Kâr edenler de 0 ile yüzde 4 arasında bir kâr marjları olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 3-4 kârdan fedakarlık etseler bile enflasyonun normale gelmeyeceğini hepimizin anlıyor olması lazım. Bizim asıl odaklanmamız gereken kısım maliyetler. Şirketim adına söyleyebilirim, BİM'in kâr marjında son 5 yılda bir artış yok."

Aykaç, enflasyonun baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacağını ve EYT konusunun şirketlere önemli bir yük getireceğini sözlerine ekledi.

Galip Aykaç, ayrıca, yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'nin yüksek ve alt gelir grubu olarak ikiye ayrıldığını söyledi.