İşte zincir marketlerin başlattığı yeni yöntem. Vatandaşı kasada böyle dolandırıyorlar

Market zincirlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aydınlık gazetesinin İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan'ın paylaşımlarına göre, marketlerde bazı ürünler artık iki kez okutularak satılıyor.

Kadan, A101'de yaşadığı bir olayı sosyal medya üzerinden "zincir marketlerin başlattığı yeni bir dolandırıcılık yöntemi" diyerek anlattı. Kadan'ın yayınladığı mesajlarda, market zincirlerinde ikili olarak satılan ve etikette de bu bilginin yer aldığı ürünlerin artık iki kez okutularak satıldığı belirtildi.

Kadan'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

''Değerli dostlar, size zincir marketlerin başlattığı yeni bir dolandırıcılık yöntemini anlatayım. Bu sefer ki diğerlerinden çok farklı. Yöntemleri alenen hırsızlık. Bir günde %100 ZAM yapmışlar. Bugün B681 kodlu A101 şubesinde yaşanan olay şöyle:

Rafta duran 2 adet 90 gram Danone meyveli yoğurdun etiketi 11,50 TL olarak görünüyor. Yani ürün 2’li satılıyor. Etiketinde 2*90 gr. yazıyor. Fakat kasaya gittiğinizde iş değişiyor. Ürün kasada 2 kere okutularak sizden 23 TL isteniyor. Buyurun bu etiketi, bu da fişi.

Vahim olan, bunun merkezi bir karar olması. Yani A101 şubelerine gönderilen genelgeye göre, artık ürünler TEKLİ olarak satılacak. Firmalardan gelen 2’li ürünler de kasada 2 kere okutulacak. Tekli alanlar etiketin yarısını değil tamamını ödüyor. Yani 1 günde %100 ZAM yapmışlar.

Bundan şikayet eden vatandaşa ise şube müdürü, “Tamam gel 2 yoğurt daha verelim.” diyor. Hem piyasada tekelleşin, diğer zincir marketlerle mesajlaşıp fiyatları manipüle edin, cebinizi şişirdikçe şişirin, hem de vatandaşa ukalaca yanıt verip pişkinlikte sınır tanımayın''