Türkiye’nin en büyük miras kavgasında son perde: Apartman dairesine de göz diktiler

Güncel değeri 4 milyar doları geçen Tatlıcı miras davasında bir türlü uzlaşma sağlayamayan taraflardan Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, Diyarbakırlı iş adamının vefatından sonra milyar dolarlık dev mirasa sahip olup yalılarda yaşamaya başladı.

Sabah Gazetesi’nden Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, ancak ana – oğulun, Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 oğlunun annesi olan ilk eşi Hacı Bedriye Gönüldaş'ın sahibi olduğu tek bir dairesinde hak iddia ettiği ortaya çıktı. Nurten ve Uğur Tatlıcı'nın, İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundukları dava dilekçesinde; Gönüldaş'ın yaşadığı Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki evin, Salih Tatlıcı tarafından alındığını, tapunun iptal edilmesi gerektiğini ve evin satılarak paylaştırılmasını istediği öğrenildi.

DAVA AÇILDIKTAN KISA SÜRE SONRA VEFAT ETTİ

Eşinden boşandıktan sonra söz konusu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Gönüldaş, mahkemeye verdiği ifadede; boşandığı eşi Mehmet Salih Tatlıcı'dan nafaka dahi almadığını, yaşamını çocuklarının desteği ile sürdürdüğünü, ikamet ettiği evi de boşandıktan 8 yıl sonra kendi birikimleri ve oğullarının desteği ile eski eşinden satın aldığını belirtti.

Gönüldaş dava açıldıktan kısa süre sonra vefat etmesi üzerine davaya çocukları Ahmet ve Mehmet Tatlıcı müdahil oldu.

"ÜTOPYANIN DA ÖTESİNDEDİR..."

Merhum iş insanının boşandığı eşine hiçbir destekte bulunmadığını belirten Ahmet ve Mehmet Tatlıcı ifadelerinde; ortada muvazaalı bir devir veya bağış olmadığını kaydederek; "Babamızın anneme daire bağışlamış iddiası ütopyanın da ötesindedir. Çünkü annem ile babam boşandığı zaman; babamız, annemize ne nafaka ne de tazminat ödemiştir. Annemiz ileride bir tahliye durumunda dışarıda kalmasın diye sözü edilen daireyi birikmiş parasının üzerine bizim de katkımızla babamız Mehmet Salih Tatlıcı'dan 24 Mart 1998'de satın aldı. Nafaka ve tazminat dahi ödemeyen birisi ev bağışlar mı? Nurten ve Uğur Tatlıcı kötü niyet ile bu davayı açmıştır" ifadelerini kullandı.

SALİH TATLICI KİMDİR?

1931 yılında Diyarbakır’da doğdu. Gayrimenkul kralı olarak tanınan Salih Tatlıcı ilk iş hayatına Diyarbakır’da tatlıcılık yaparak başladı. Kanser hastası olan Salih Tatlıcı, 2009 yılında vefat etti.

Tatlıcı, Şetat İnşaat, Şetat Menkul Kıymetler, Şetat Turizm gibi şirketlerin sahibi oldu. 2008 yılında, 980 milyon TL serveti ile Forbes listesinde 27. Sırada yer aldı.

Salih Tatlıcı, 1960 yılında İstanbul’a gelerek, Karaköy’de tatlı satmaya başladı. Daha sonra Tatlıcılar Pastanesi adı ile bir dükkan açtı. Tatlıcı, genç yaşında teyzesinin kızı Bedriye Hanım evlendirildi. İstanbul’a geldikten sonra 1970’lerin başında, dükkanında tezgahtar olarak çalışan Mayika adında bir Rum kıza aşık oldu.

1980’lere Türkiye’nin sayılı zenginlerinden biri oldu. Türkiye, ABD ve Dubai’de gayrimenkule yatırım yapmaya başladı. Sahip olduğu gayrimenkullerle yaklaşık 3 milyar Dolarlık servetin sahibi oldu. Çikolata sektörüne girdi, ve Pilma fabrikasını satın aldı.

Salih Tatlıcı’nın Rum sevgilisi Mayika’dan bir oğlu oldu. Behiye Hanımdan da üç oğlu olan Tatlıcı’nın olayları 1988 yılında başladı. Tatlıcı, sevgilisi Mayika’ya Yeniköy’de büyük bir yalı hediye etti, bazı gayrimenkullere Onu da ortak yaptı. 1988’de düzenlediği ilk vasiyetnamede Behiye Hanımdan olan oğullarını mirasından menetti.

1989’da da vasiyetini değiştirerek birlikte yaşadığı Mariya Bahçıvanoğlu’nu “atanmış mirasçı” tayin etti. Daha sonra 1991’de Behiye Hanımdan boşandı ve 1992 yılında Mariya Hanım ile evlendi. Mariya Hanım, adını evlendikten sonra Nurten olarak değiştirdi.

Salih Tatlıcı, 1994’te, vasiyetnamesini düzenleyerek, şu an değeri yaklaşık 3 milyar dolar olan mal varlığını Nurten Hanıma devretti. Tatlıcı, eşi Nurten Hanım ile birlikte Yeniköy’de bulunan Beykoz Konakları’nda yaşamaya başladı.

2008’in sonlarında sağlık problemleri yaşamaya başlayan Salih Tatlıcı, kansere yakalandı ve 22 Şubat 2009 günü vefat etti.