Dev otomobil firması iflasın pençesinde. Adı Almancada Dünya Şampiyonu anlamına geliyordu

Çin'de son yıllarda ortaya çıkan onlarca otomobil firmasının ortaya çıkmasının ardından pazardaki sıkı rekabetle başa çıkamayan şirkeler oldu.

Reuters'in servis ettiği habere göre 2015 yılında kurulan WM Motor, bir dizi ciddi mali kaybın ardından iflas başvurusunda bulundu.

WM Motor, Baidu'nun desteğini almasına rağmen ayakta kalamadı.

WM Motor, sekiz yıl önce Şanghay'da otomobil sektörüne yıllarını vermiş Freeman Shen tarafından kuruldu. Shen, 22 yıllık kariyeri boyunca Geely, BorgWarner, Volvo ve Fiat gibi önemli şirketlerde çalıştı. Deneyimli isim, 2016'da aralarında Baidu ve Tencent'in de bulunduğu yatırımcılardan bir milyar dolar topladı.

ALMANCA'DA "DÜNYA ŞAMPİYONU" ANLAMINA GELİYOR

Girişim daha sonra seri üretim elektrikli otomobiller üretme kararı aldı ve bu amaca daha iyi hizmet edecek "Weltmeister" ticari marka adını tescil ettirdi. Weltmeister kelimesi Almanca'da "dünya şampiyonu" anlamına geliyor. Şirket bazı "intihal" skandalları ile de gündeme gelmişti. Weltmeister, Mitsubishi'nin tasarımını çalmakla suçlandı ancak şirket bu suçlamaları reddetti.

"BÜYÜK BİR YILLIK ZARAR AÇIKLADI"

2021'de WM Motor, üç yıl içinde ikiye katlanarak 1.13 milyar dolara ulaşan büyük bir yıllık zarar açıkladı. Ancak aynı yıl satışlar iki kattan fazla artarak 44.152 adede ulaştı. O dönemde şirket EX5, EX6 Plus ve W6 olmak üzere üç elektrikli crossover ve E5 isimli bir elektrikli sedan satıyordu. Ayrıca amiral gemisi sedan modeli olan M7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyordu.

WM Motor yönetimi, Şanghay'ın STAR Market borsası ve Hong Kong'da hisse satışı yapmayı umuyordu, ancak bu girişimler başarısız oldu. Eylül ayında, ABD'de kayıtlı bir ikinci el otomobil satıcısı olan Kaixin Auto Holdings, sorunlu elektrikli otomobil üreticisini satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma yaptığını duyurdu. Bu arada, WM Motor'un iflas davası Şanghay'daki bir mahkeme tarafından görülüyor.