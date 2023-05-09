Dev randevuda kazanan çıkmadı. Real Madrid ile City tur şansını İngiltere'ye bıraktı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Manchester City'i konuk etti.

Geçen yıl yarı finalde yine aynı eşleşme yaşanmış, Real Madrid finale yükselmişti.

Tarih tekerrür etti ve iki dev takım yarı finalde eşleşti.

Sahada o kadar yıldız vardı ki, maçın çok çekişmeli geçeceğinden kimsenin şüphesi yoktu.

Yıldızlar karması...

Maça Real Madrid değil, City etkili başladı.

De Bruyne ve Rodri ile kaleyi zorlayan iki şut çektiler.

Guardiola'nın City'sinin pas trafiği etkili olduğu için oyunun kontrolünü de eline aldı.

REAL MADRID İLE OYUN OLMAZ

Manchester City ne kadar etkili gelirse gelsin, karşınızda Real Madrid varsa bir kere gelir ve golünü atar.

Real Madrid, maçın başından beri oyunu City'e oynattı. İngiliz ekibi çok etkili geldi ancak bunları değerlendirmeleri gerekirdi.

Gelin görün ki Real Madrid, maçtaki ilk şutunda golü buldu.

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, öyle bir son vuruş yaptı ki, Bernabeu'daki taraftarları kendinden geçirdi.

Gerçekten hazırlanış bakımından da şahane bir gol.

Ederson bu şut karşısında çaresiz kaldı.

6'da 4 isabetli şut çıkaran City, 1'de 1 şut isabeti bulan Real karşısında geri düşmüş oldu.

İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi. Maça doymuş olduk. İlk yarıda bol pozisyonlu güzel karşılaşma izledik.

İkinci yarıda çok daha etkili bir Madrid gördük. İlk yarıya oranla City karşısında etkisini daha iyi gösterdi.

DE BRUYNE'DEN OLAĞANÜSTÜ BİR GOL

Bu sefer aynı senaryo Real Madrid'in başına geldi.

İyi oynayan Real Madrid, kalesinde golü gördü.

Ama ne gol...

İlkay Gündoğan'ın asistinde Kevin De Bruyne, ceza sahası dışından öyle bir vuruş yaptı ki, topun koordinatlarını girdi adeta.

67'de bu şahane golle İspanya'da maça denge geldi.

TUR ŞANSI İNGİLTERE'YE KALDI

Bernabeu'daki dev maç 1-1 sona erdi ve tur şansı İngiltere'ye kaldı.

Rövanş maçı 17 Mayıs'ta oynanacak.

O maçta neler olacak hep birlikte göreceğiz...