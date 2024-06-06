Dev spor giyim markası satıldı. 100 yıllık efsane sona erdi

105 yıllık ünlü dev spor ayakkabı markası satışlarının yüzde 30 oranında düşmesi üzerine satışa çıktı. Bir devre damga vuran markayı yine bir dünya devi satın aldı. Yeni sahiplerini efsaneyi canlandırmak için ödediği miktar ise dudak uçuklattı.

ABD'li Champion markası son yıllarda retro modasıyla genç nesillerin dikkatini çekerek büyük bir ivme yakalamıştı. Ancak son yıllarda satışlarda yaşanan düzenli düşme markayı satışa sürükledi.

1919'dan bu yana üretim yapan Champion, retro spor modası ile yakaladığı yükselmeyi sürdüremedi ve üretim fazlası malları elinde kaldı. En son Amerika'daki satışlar yüzde 30 gibi büyük bir oranda düşünce Hanes, aşırı stok birikimi nedeni ile Champion'u sorumlu tuttu.

YENİ SAHİBİNİN BİRÇOK POPÜLER MARKASI BULUNUYOR

Hanesbrands, Champion'u 1,5 milyar dolar bedelle Authentic Brands Group'a satacağını duyurdu. Böylece Authentic, Reebok, Forever 21 ve Quiksilver gibi popüler markaların yanında da Champion'un da sahibi oldu.

HANES'TEN CHAMPİON AÇIKLAMASI

Hanes, son yaptığı açıklamada satışla birlikte fazla stok sorununun çözüleceğini belirtti. Authentic ise Champion markasını yeniden canlandırmayı planladığını açıkladı.