DEVA Partisi'nden sokak hayvanlarını kısırlaştırma çağrısı. Çocuklar okula gitmeye korkuyor

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, sokak köpekleri tartışmasının alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada sokak hayvanlarını kısırlaştırma çağrısında bulundu.

Sokak hayvanı nüfusunun artmasına dikkat çeken Rızvanoğlu, “İktidarın umursamazlığı nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor” dedi.

“ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR”

Rızvanoğlu şunları söyledi:

“İktidar ipin ucunu kaçırdı. Sokaktaki hayvan sayısı bu kadar kontrolsüz bir noktaya gelene kadar havaya bakıp ıslık çaldı. Bu umursamazlık nedeniyle insanlar sokağa çıkmaya, çocuklar okula gitmeye korkuyor. Hayvan sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyler olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklar travma yaşıyor. Buna kimsenin hakkı yok.”

“KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ ŞART”

“Derhal sokak hayvanlarını kısırlaştırma seferberliğine başlanması gerekiyor. Bu şart. Fakat bunun için iktidarın önce kafasını kumdan çıkarması lazım. Kısırlaştırmaların yapılacağı bakım evlerinin durumu rezalet. Korkunç yönetilmiş bir süreçle karşı karşıyayız.”

“SORUNU ÇÖZMEK İSTEYEN İKTİDAR, PARAYI SAĞLIK VE GÜVENLİK İÇİN AYIRIR”

“Bu sorunu çözmek isteyen bir iktidar önce aklını başına alır. Sağa sola para saçmayı bırakıp, sokak hayvanı sorununu çözmek için para ayırır. Milletin parasını milletin sağlığı ve güvenliği için ayırır. Doğru dürüst bakım evleri kurup kısırlaştırma yapar ve sokak hayvanlarını kontrol eder.”

“Hayvanların saldırganlaşmasının kökeninde aç kalmalarının olduğu konuşuluyor. Doğru olabilir. O zaman bunu bir bahane gibi konuşmamak lazım. Bize bahane değil çözüm lazım. Bir çözüm bulursun. Hayvanlar için ‘besleme noktaları’ oluşturursun. Lokantalarda israf edilen onca tabağı hayvanlara verirsin. Hayvan severleri de işin içine katarsın, onların da çorbada tuzu olur.”

“KANUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİN Mİ?”

“Belediyeleri konuşmamız lazım. Yerel seçimlerin üzerinden 3 sene geçti. Arada bir pandemi yaşadık. İnsanlar eve çekildi, sokaklar hayvanlara kaldı. Belediyenin görevleri arasında, ‘Şu hayvanların çoğalmasını kontrol altına al’ yazıyor. ‘İmar hileleriyle, rant hevesleriyle voleyi vur’ yazmıyor. Sen asıl işini yaptın mı? Bunları ben uydurmuyorum. Devletin kanunları bunlar. Kanunun gereğini yerine getirdin mi?”

DEVA PARTİSİ’NDEN SORU ÖNERGESİ

Rızvanoğlu’nun açıklamasının ardından partinin DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da TBMM’ye soru önergesi sundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi isteyen Yeneroğlu, Kirişçi’ye şu soruları yöneltti:

“KAÇ BELEDİYE KISIRLAŞTIRMAYA VE AŞILAMAYA BAŞLADI?”

“Türkiye genelinde kaç belediye sahipsiz sokak hayvanları için yeterli olanaklara sahip bakımevi kurarak kısırlaştırma ve aşılama faaliyetlerine başlamıştır? 81 il genelinde kaç hayvan bakımevi bulunmaktadır? Bu bakımevlerinin kaçı ruhsatlı ve kanuna uygundur? Bakımevi kurmayan belediyelerden kaç tanesi uygun bakımevi kurmaya yönelik inşaat çalışmalarına başlamıştır ve inşaatların tamamlanma tarihi nedir?”

“BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELER NEREDE YAPACAK?”

“Kontrol altına alınamayan sokak hayvan popülasyonu için kısırlaştırma seferberliği planlanmakta mıdır? Tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama sürecinin planlanması ve takvimi nedir? Kısırlaştırma seferberliği başlayana ve gerekli aşılama süreçleri tamamlanana kadar toplumun güvenliğini ve halk sağlığını nasıl sağlayacaksınız? Bakımevi olmayan belediyeler kısırlaştırma, aşılama ve bakım süreçlerini nerede ve nasıl yapacaklar?”

“GEREKLİ PERSONEL VE VETERİNER İSTİHDAM EDİLDİ Mİ?”

“Türkiye genelinde kaç veteriner hekim istihdam edilmektedir? Belediyelerin kısırlaştırma sürecini yönetmesi için gerekli personel ve veteriner istihdamı sağlanmış mıdır? Kısırlaştırma seferberliğinde kaç tane ek veteriner istihdam edilmesi planlanmaktadır?”

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÇÖZÜMLERE DAHİL EDİLİYOR MU?”

“Tüm bu süreçler ilgili bakanlıklar tarafından denetlenmekte midir? Bu verilere şeffaf bir şekilde hangi platformlardan ulaşılabilmektedir? Alanında yetkin sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar süreçlere ve çözümlere dahil edilmekte midir? Kısırlaştırma seferberliği ve gerekli bakımevleri kurulması için yeterli bütçe ayrılmış mıdır?”