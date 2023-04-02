2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi

DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen bir afişi paylaşan Ümit Özdağ'a, DEVA Partisi'nden çok sert tepki geldi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 18:15
Takip Et

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a afiş tepkisi

DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
+
Aa
-

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen tepki gösterdi. 

Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZDAĞ DEVA PARTİSİ'NE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN AFİŞİ PAYLAŞTI

Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 'Türkçilerin' Orta Asya'ya gönderileceği şeklinde ifadelerin yer aldığı afişi "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" sözleriyle paylaştı.

ÖZDAĞ'A ÇOK SERT YANIT

Özdağ'a tepki, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösteren Ekmeni "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.