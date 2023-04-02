DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen tepki gösterdi.

Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından dolaşıma sokulan ve DEVA Partisi'ne ait olduğu iddia edilen afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZDAĞ DEVA PARTİSİ'NE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN AFİŞİ PAYLAŞTI

Özdağ, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 'Türkçilerin' Orta Asya'ya gönderileceği şeklinde ifadelerin yer aldığı afişi "Bilinçaltı böyle dışa vurur kendisini…" sözleriyle paylaştı.

ÖZDAĞ'A ÇOK SERT YANIT

Özdağ'a tepki, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den geldi. Özdağ'ın paylaşımına çok sert tepki gösteren Ekmeni "Gerçekten bu kadar aptal olamazsınız! Ya da öylesiniz!" ifadelerini kullandı.