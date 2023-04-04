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Dikkat çeken seçim vaadi: Zorunlu askerlik kalkacak

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala DEVA Partisi seçim vaatlerini sosyal medya hesabından paylaştı. DEVA Partisi'nin 3 vaadi dikkat çekti

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 21:32
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Dikkat çeken seçim vaadi: Zorunlu askerlik kalkacak

Dikkat çeken seçim vaadi: Zorunlu askerlik kalkacak
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Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gidecek. Seçimlerde hem 600 milletvekili hem de Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 aday yarışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhur İttifakı kazanırsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam edecekken Altılı Masa'nın oluşturduğu Millet İttifakı kazanırsa Parlamenter Sisteme geçiş yapılacak. Türkiye adım adım seçimlere giderken siyasi partilerin vaatleri de belli olmaya, açıklanmaya başladı.

Millet İttifakı içerisinde yer alan, genel başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi de 3 vaadi ile dikkat çekti.

DEVA Partisi ilk vaat olarak zorunlu askerliği kaldıracaklarını profesyonel orduya geçileceğini belirtti.

DEVA Partisi milyonlarca genci ilgilendiren KYK yurtlarına giriş çıkış saati ile ilgili vaadinde bu zorunluluğun kaldırılacağını ifade etti.

Bir süredir Türkiye'nin katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasına katılacağını belirtilerek "Türkiye sahneye çıkacak" denildi.

 

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