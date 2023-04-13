Ümit Özdağ Yeşil Sol Parti standını boş görünce böyle konuştu: Burada kimse yok muhtemelen dağa çıkmışlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Ümraniye'deki esnafla bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmanın ardından Özdağ, Yeşil Sol Partisi'nin seçim standını ziyaret etti.

Parti standının önünde konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bütün siyasi partilerin stantlarını ziyaret ediyoruz. Şimdi de Yeşil Sol Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." diye konuştu.

Olayın ardından Özdağ, partililerin gülüşmeleri arasında yoluna devam etti ve o anlara ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan, Özdağ'ın bu sözlerine HDP ve Yeşil Sol Parti'den tepki geldi.

HDP konuya ilişkin "Aday tanıtımındaydık o yüzden sen böyle rahat hareket ettin..." dedi.