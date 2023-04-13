13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Zafer Partisi Hatay 1.sıra milletvekili adayı Erdal Sarızeybek adaylıktan çekildi

Zafer Partisi Hatay 1.sıra milletvekili adayı Erdal Sarızeybek adaylıktan çekildi

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği'nden ayrılarak Zafer Partisi'ne geçtiği haberleri gündeme gelmişti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 22:37
Takip Et

Zafer Partisi Hatay 1.sıra milletvekili adayı Erdal Sarızeybek adaylıktan çekildi

Zafer Partisi Hatay 1.sıra milletvekili adayı Erdal Sarızeybek adaylıktan çekildi
+
Aa
-

Ancak şimdi, Sarızeybek'in Hatay 1. sıra milletvekilliği adaylığından çekildiği açıklandı.

Sarızeybek'in çekilme dilekçesinde, Zafer Partisi adına Hatay 1. sıra milletvekili adaylığı başvurusunu geri çektiği ve adaylık hakkını 2. sıra milletvekili adayı Suphi Yıldız lehine kullandığı ifade edildi.

Adaylıktan çekilme dilekçesinde şu ifadelere yer verildi "Zafer Partisi adına Hatay 1. sıra Milletvekilliği başvurumu geri çekiyorum. Adaylık hakkımdan 2. sıra Milletvekili adayı Suphi Yıldız lehine çekiliyorum” 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
7
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Altınordu Altay'ı son dakikada yıktı. Kritik galibiyet
﻿Altınordu Altay'ı son dakikada yıktı. Kritik galibiyet
﻿Altınordu Altay'ı son dakikada yıktı. Kritik galibiyet
﻿Djokovic'e Monte Carlo'da şok
﻿Djokovic'e Monte Carlo'da şok
﻿Djokovic'e Monte Carlo'da şok
﻿Bahçelievler'de e kolonlarından ses gelen 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Bahçelievler'de e kolonlarından ses gelen 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Bahçelievler'de e kolonlarından ses gelen 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
﻿PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza
﻿PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza
﻿PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.