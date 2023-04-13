Zafer Partisi Hatay 1.sıra milletvekili adayı Erdal Sarızeybek adaylıktan çekildi

Ancak şimdi, Sarızeybek'in Hatay 1. sıra milletvekilliği adaylığından çekildiği açıklandı.
Sarızeybek'in çekilme dilekçesinde, Zafer Partisi adına Hatay 1. sıra milletvekili adaylığı başvurusunu geri çektiği ve adaylık hakkını 2. sıra milletvekili adayı Suphi Yıldız lehine kullandığı ifade edildi.
Adaylıktan çekilme dilekçesinde şu ifadelere yer verildi "Zafer Partisi adına Hatay 1. sıra Milletvekilliği başvurumu geri çekiyorum. Adaylık hakkımdan 2. sıra Milletvekili adayı Suphi Yıldız lehine çekiliyorum”
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