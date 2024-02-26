Deve dikeninin çok az bilinen harika faydaları…

Deve dikeni çayının en bilinen faydası yüksek kolesterolü düşürmesidir. İşte diğer yararları…

Halk arasında “kenger otu” olarak da tanınan deve dikeni, mor ve kırmızı renkli çiçeklere sahiptir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişen bir bitkidir. “Şevkülmeryem” ya da “Sütlü Kengel” gibi isimleri de vardır. Tohumlarından bitki çayı elde edilen deve dikeni çok faydalıdır.

Deve dikeni, yağların oksitlenmesini yavaşlatan bir madde olan antioksidan içerir. Bu bitkinin sağlığa faydalarından yararlanmanın en iyi yolu bu bitkiyi demlemektir. Destekleyici bir tedavi olarak farklı hastalıklarda kullanılan deve dikeni çayı kolaylıkla bulunabilen bir üründür.

İŞTE FAYDALARI:

Deve dikeni çayı yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu sayede bazı kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.

Karaciğer fonksiyonlarını düzenleyerek cilt problemlerini azaltmada etkili rol oynar.

Ciltte meydana gelebilecek akne sorunlarını engellemeye yardımcı olur.

Deve dikeni çayı yağ yakmada önemli bir rol oynar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Karaciğerin sağlığını korur ve işlevini arttırır.

Kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

Yüksek kolesterol seviyelerinin tedavisinde önerilir. İçerdiği omega-3 ve yararlı yağ asitleri ile kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sütü arttırıcı etkisi nedeniyle emziren annelerde tavsiye edilir.

Karaciğerde biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak karaciğerde oluşabilecek yağlanma problemini önler.

Alkol tüketiminden kaynaklanan ciltteki kızarıklıkları gidermeye yardımcı olur.

Sindirim sisteminin işlevini destekler.

Vücutta biriken zararlı atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur.