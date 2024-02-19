Bağırsak solucanlarını düşürür. Adet söktürür. İştah açar. Faydaları saymakla bitmeyen şifa saçan ot ortaya çıktı

Sağlıklı ve doğal beslenmek, doğanın bize sunduğu gıdalarla sağlığımızı korumak olduğu biliniyor.

Pelin otu, bağırsak solucanlarını temizleyen, adet kanamasını artıran, iştahı uyaran ve şifalı bir bitki olarak bilinmesiyle dikkat çekti.

Pelin otu nedir?

Bileşikgiller familyasına ait; kendi kendine yetişen, çok acı ve keskin kokan otsu bir bitkidir. Saksılarda da yetiştirilebilir. Çeşitli türleri vardır.

Faydaları…

Bağırsak solucanlarını atar. Adet kanamasını artırır. İştahı uyandırır. Mideyi güçlendirir. Ateşi indirir. Aşırı miktarda tüketildiğinde zehirli olabilir.

Karaciğer ve safra kesesinin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Kan akışını uygun seviyelerde tutar.

En iyi antioksidan kaynaklarından biridir.

Cildinizdeki yara ve zararları hızlı ve kolay bir şekilde iyileştirir.

Midenin sağlıklı ve düzenli olmasını sağlar, ayrıca sindirim sistemini harekete geçirir, ayarlar.

Bağırsak krampları için sık kullanılan ve iyileştirici bir bitkidir.

Cinsel performans ve cinsel arzu açısından etkili bir bitkidir.

Cildinizdeki iltihapları iyileştirirken ciltteki ağrıları da azaltır.

Yüksek ateşli hastalıklarda ateşi düşürür.

Pelin Otu Nasıl Kullanılır?

Pelin otu, uyuşturucu ve zehirli maddeler içerdiği için uzun süre kullanıldığında vücuda zarar verebilir. Bu yüzden doktor kontrolünde kullanılması kesinlikle önerilir.

Pelin otu, yemeklere ve salatalara da eklenebilir; fakat tedavi amaçlı kullanıyorsanız çay olarak demlemeniz faydasını daha çok göstermenizi sağlar.

Pelin otunun en çok önerilen ve bilinen kullanım şekli pelin otu çayıdır. Fakat pelin otu çayını 3 haftadan fazla kullanmamanız önerilir.

Ayrıca hamilelikte pelin otu kullanmak tehlikelidir. Zehirli ve uyuşturucu maddeler içerdiği için hamileler kullanmamalıdır. Pelin otu çayının tadı acı olduğu için rahatça içebilmeniz için bala tatlandırarak içebilirsiniz. Böylece hem rahatça içebilir hem de pelin otunun yanında balın da faydalarından yararlanabilirsiniz.

Pelin otunu ağzı kapalı bir paket veya poşet içinde saklamanız önerilir. Poşetin ağzı açık şekilde saklarsanız hava alacağı için pelin otu yaprakları çok fazla kuruyacak, toz gibi ve kolay dökülecek hale gelecektir.

Pelin otu yağı pelin otunun cilde olan faydalarını içerir. Bu yağı cildinizdeki iltihaplı veya yaralı bölgelere masaj yaparak sürüp bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Böylece cildinize iyileştirici etkileri olacaktır.