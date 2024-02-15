Bazı şifalı bitkiler adeta can simidi

Bazı bitkiler sağlığımız için çok yararlıdır. İşte bu bitkilerin neler olduğu ve hangi hastalıklara iyi geldiği…

DULAVRAT OTU ŞEKERİ DÜŞÜRÜYOR

Dulavrat otunun kökünden çıkarılan yağ hem güzellik hem de sağlık için kullanılır. İdrar yollarını temizler, kanı arındırır, cilt problemlerine iyi gelir. Romatizma ve gut ağrılarını hafifletir. Şeker hastalarına yardımcı olur. Terlemeyi sağlar. Saçların çıkmasını ve kepek oluşumunu engeller.

LABADA ANNE SÜTÜNÜ

ARTTIRIYOR Efelek olarak da bilinen labada hem ilaç hem de yemek yapımında kullanılır. Yapraklarından sarma yapılır. Yeşil tohumlarının suyu anne sütünü çoğaltır. Kökü kaşıntıları önler. Yaprakları cilt hastalıklarına karşı lapa olarak uygulanır.

ZAHTER KALBİ VE SİNİRLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Zahter, kara kekik veya dağ kekiği de denir. Uçucu yağ ve tanen bakımından zengindir. Bitkinin çiçekleri kurutulup toz haline getirilir. Çay veya kahve gibi içilebilir. Baharat olarak da lezzet katar. Kalp ritmini düzenler ve sinir sistemini güçlendirir. Egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. İdrar akışını kolaylaştırır. Hamileler ve guatr hastaları kullanmamalıdır.

ARDIÇ TOHUMU KANSIZLIĞA BİREBİR

Ardıç ağacı 600 yıl yaşayabilen bir ağaçtır. Ardıç tohumu denen meyveleri organik asitler, reçine, acı madde ve C vitamini içerir. Şifalı bir gıdadır. Ardıç tohumu vücuda enerji verir, kan yapar. Kan şekerini azaltır. Terletici özelliğiyle vücuttaki fazla suyu atar.