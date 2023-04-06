Devekulağı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan devekulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devekulağı bitkisiyle ilgili detaylar…

DEVEKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden bir çeşit bitkidir. Yaprakları enli ve yeşildir. Altları sincabi renktedir. Kökü kalındır. Çiçeklerinde ince, uzun dikenleri vardır. Kökleri toplanır, ince ince dilimlenip, kurutulur. Acıdır. Yaprakları da gölgelik bir yerde kurutulur.

DEVEKULAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar yollarında biriken kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

-Kanı temizler.

-Terletir, vücuda biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Romatizma ve nikrisin şikâyetlerini giderir.

-Vücuda rahatlık verir.

-Gut hastalığı şikâyetlerini azaltır.

DEVE KULAĞI NASIL KULLANILIR?

Yaprakları ve kökleri kurutularak kullanılır. Kökleri dilimlenerek kurutulur. Kökleri yarım saat kadar kaynatıldıktan sonra günde 2-3 çorba kaşığı alınırsa romatizma ağrılarını keser.