Elektrik dağıtım şirketinin özelleştirme borcu dolardan TL'ye çevrildi. İktidardan yeme de yanında yat kıyağı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın “devasa kıyak” diyerek paylaştığı gelişmeye göre, özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolarla ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Karar 3757 sayılı ÖİB resmi yazısı, OHAL kapsamındaki 683 sayılı KHK’da yer aldı.



Yavuzyılmaz’ın yaptığı hesaba göre kararın maliyetleri şöyle:



Dicle Elektrik Dağıtım’ın 2017’de kalan ana para borcu: 193.500.000 dolar



Borç dolarla ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 243.306.900 dolar



TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 167.422.845 dolar



Fark 75.884.055 dolar



Güncel kurla kamu zararı: 1.412.961.105 TL







