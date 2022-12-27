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Elektrik dağıtım şirketinin özelleştirme borcu dolardan TL'ye çevrildi. İktidardan yeme de yanında yat kıyağı

AKP’nin Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nin özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirerek 1 milyar 412 milyon 961 bin 105 TL kamu zararına sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Haberi görenler “İktidardan yeme de yanında yat kıyağı. Şirketlere var da bize yoh mi?” dedi. 

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:05
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İktidardan yeme de yanında yat kıyağı. Elektrik dağıtım şirketinin özelleştirme borcu dolardan TL'ye çevrildi

Elektrik dağıtım şirketinin özelleştirme borcu dolardan TL'ye çevrildi. İktidardan yeme de yanında yat kıyağı
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın “devasa kıyak” diyerek paylaştığı gelişmeye göre, özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolarla ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Karar 3757 sayılı ÖİB resmi yazısı, OHAL kapsamındaki 683 sayılı KHK’da yer aldı.

Yavuzyılmaz’ın yaptığı hesaba göre kararın maliyetleri şöyle:

Dicle Elektrik Dağıtım’ın 2017’de kalan ana para borcu: 193.500.000 dolar

Borç dolarla ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 243.306.900 dolar

TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 167.422.845 dolar

Fark 75.884.055 dolar

Güncel kurla kamu zararı: 1.412.961.105 TL




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