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Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, Soma B Termik Santrali'nin özelleştirme borçlarının dolar kurundan TL’ye çevrilerek, kamunun güncel kurla 3 milyar 296 milyon TL zarara uğratıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 06:12
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Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’

Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Soma B Termik Santrali'nin özelleştirme borçlarının dolar kurundan Türk Lirası'na çevrilerek, kamunun güncel kurla 3 milyar 296 milyon TL zarara uğratıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Özelleştirme Ek Sözleşmesi, ÖİB resmi yazıları ve OHAL kapsamında çıkarılan 683 sayılı KHK'den aldığı belgeleri yayınlayan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin Soma B Termik Santralinin özelleştirme borçlarını Dolar’dan TL’ye çevirerek yarattığı devasa kamu zararının tutarını tespit ettik. Kamu zararı: 3.296.358.921 TL Kaynak: Özelleştirme Ek Sözleşmesi, OHAL kapsamında çıkarılan 683 sayılı KHK

683 sayılı KHK ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına göre; Özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolarla ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Kaynak: 3557 sayılı ÖİB resmi yazısı

Soma B Termik Santralinin 2017’deki kalan ana para borcu: 370.170.000 $ Borç Dolar’la ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 447.905.700 $ TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 270.872.460 $ Fark 177.033.240 $ Güncel kurla kamu zararı: 3.296.358.921 TL!"

CHP'li Yavuzyılmaz önceki gün de Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallarının sahibi Çelikler Holding'in özelleştirme borçlarının dolar kurundan Türk lirasına çevrilerek 6 taksite bölündüğünü ve güncel kurla kamu zararının 2 milyar 783 milyon TL olduğunu duyurmuştu.

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