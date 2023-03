Mbaye Diagne'den iddialı sözler: Türkiye'nin en iyi forvetiyim

Fatih Karagümrük'ün Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, canlı yayında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

''BUNU SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ''

Takımın yakaladığı çıkış hakkında konuşan Diagne; "Bazı şeyleri iyi yapacağımıza inanıyorduk. Hocamız da bize bununla ilgili direktifleri veriyordu, yüreklendiriyordu. İyi bir takıma sahibiz, iyi de çalışıyorduk. Bunun karşılığını bir şekilde alacağımızı biliyorduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

''LİGİN İYİ FORVETLERİYİZ''

"Borini ile ligin en iyi hücum oyuncularıyız. Hem asist hem gol anlamında ikimiz de iyi katkılar veriyoruz. Fabio da çok önemli bir oyuncu, çok istekli, çok çalışıyor. Ben de öyle. Ligin başında daha da fazla gol atabilirdik ama yeni bir takımdık. Bugünler için çalıştık, bunun da üstüne koyabileceğimizi düşünüyorum. İkimiz de iyi forvetleriz lig için."

''BİR MAÇTA 4 GOL BİLE ATABİLİRİM''

"Gol, goldür. Penaltı ya da diğer türlü ayırmıyorum. Bu sene ben atmıyorum takımda penaltıları. Kasımpaşa'da ben atmıştım, iyi bir gol sayısına ulaşmıştım. Valencia şu an iyi süre geçiriyor. Penaltı da atıyor takımında. Her hücumcu gol atmak ister, o da bunu yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum ama ben de geliyorum, yarışın içindeyim. Lig bitmedi, daha çok maç var. Bir maçta 4 gol bile atabilirim."

''İYİLER ELEŞTİRİLİR''

"İyiler eleştirilir genelde. Ben de çok iyi bir performans sergiledim. İstatistikler ortada. Her gittiğim takımda iz bıraktım. Her gittiğim takımda beni seven insanlar oldu. Tabii ki eleştiriler de olacak. Ben bunları pozitif alıp kendi performansımın üstüne almaya çalıştım. Bu performanslardan, Türkiye'de başardıklarımdan sokakta yürüdüğüm zaman insanların sıcaklığını hissediyorum. Türkiye'de başardıklarımdan dolayı mutluyum. Burada da aynı şekilde seviliyorum, değer görüyorum ve sahada da bunun karşılığını veriyorum."

''TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM''

"2016'da Kasımpaşa'ya geldiğim zaman, herkes Moussa Sow, Demba Ba isimlerini biliyordu. Senegal'de bile ismimi çok tanımıyorlardı. Menajerime Kasımpaşa'ya geleceğimi ve sonrasında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisinde forma giyeceğimi söyledim. Bu şansı yakaladım. Tanrı'ya bana bu şansı bahşettiği için teşekkür ederim. Dileklerimi yerine getirdim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanların bana olan sevgisini hissediyorum. Çok güzel yılllar geçirdim. Başka teklifler gelirse açığım, Türkiye'de oynamak istiyorum. Yaşamak da istiyorum ilerleyen periyotta. 2-3 yıl daha belki burada forma giymek isterim"

''BENİM GİBİ YAPAN YOK''

"100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım. Benim gibi yapan yok şu an ligde. Bu şans da değil. Ben bunları çalışarak ve kalitemle gösterdim."

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ FORVETİYİM''

"Ben şu an Türkiye'nin en iyi forvetiyim. Daha çok gol atacağım. Başka bir takıma gitsem de gol atmaya devam edeceğim. Bir sonraki maçta da gol atacağım."