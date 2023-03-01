Çocuklar otostop çekti, Karagümrüklü Diagne çocukları arabasına aldı. O anlar gündem oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük formasını terleten golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.
MBAYE DIAGNE KİMDİR?
Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 yılında Senegal'de doğdu.
Santrfor mevkiinde oynayan Senegalli millî futbolcudur.
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.
Dakar'da doğan Mbaye Diagne, kariyerine İtalya’da başladı. 2010 yılında katıldığı Brandizzo'da 30 maçta 27 gol kaydetti. 2012'de Serie D takımlarından AC Bra'ya geçen Diagne, buradaki 29 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.
Diagne Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını da giydi.