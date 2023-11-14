Diaspora 2.0’ın ayak sesleri

Türkiye, modernleşme dinamiklerine başladığından beri yurt dışına çeşitli nedenlerle göç verdi. İlk göç dalgası, 19. Yüzyılda Abdülhamit'in otoriter politikalarından dolayı yurt dışında yaşayan ve sonrasında Jön Türkler olarak isimlendirilen gruptu. Bu grup, yenilikçi fikirleriyle Osmanlı için tehdit olarak görüldü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında solcu birçok entelektüel ABD ve Kanada başta olmak üzere Batı ülkelerine göçtü. Sonrasında 1960'lardaki işçi hareketliliği ile muhafazakâr/milliyetçi kesimden Batı Avrupa'ya göç oluştu. Basra Körfezi ülkelerine yine 1970'lerden sonra özellikle Arapça konuşan Türk vatandaşları göç etti.

Son on yılda Türkiye, dünyadaki iş gücü hareketliliğine paralel olarak profesyonel ve akademik göç veren bir ülke haline geldi. Bu şekilde giden vatandaşlarımız, artık bulundukları ülkelerde ses getirici çalışmalara imza atıyorlar.

Danimarka’dan yükselen ses: TEİD

Geçtiğimiz hafta, Danimarka’ya son dönemde yerleşen Türklerin kurduğu Danimarka’daki Türk Ekspatlar Derneği (TEİD) isimli dernekle bir araya gelip neler yaptıklarını ele aldık. Danimarka’ya son on yılda gidenlerin büyük çoğunluğu akademik ve mesleki beceri olarak üst düzey vatandaşlarımız. TEİD, Danimarka’da beyaz yakalıların örgütlendiği öncü bir platform haline gelmiş. TEİD’in ana hedefi, Danimarka’ya gelen yeni nesil göçmenlerin sosyal ve profesyonel olarak dayanışıp örgütlendiği bir platform olmak.

Önceki dönemlerde sosyal faaliyetler gerçekleştiren TEİD, artık Danimarka yasalarına göre kurulmuş bir dernek haline gelmiş durumda. Danimarka’ya yerleşen vatandaşlarımızın eşleri, özellikle iş bulma, vb. konularında zorluklar çekiyor. TEİD bu konuda vatandaşlarımıza destek oluyor.

Birçok mühendisimiz Danimarka’da Türk göçmenlere ilişkin algıyı giderek daha olumlu hale getirip Türkiye’nin ve ürünlerinin imajını üst düzeye taşıyor. Dernek temsilcileri, 10 yıl sonra ülkemizden Danimarka’ya yerleşen beyaz yakalıların Danimarka’da üst düzey noktalara gelmesi sonrasında Türkiye-Danimarka ilişkilerinin çok daha fazla ivme kazanacağını belirtiyor.

TEİD’in başarılı olması için kurumlarımızın desteği şart…

TEİD ayrıca Danimarka’ya yeni yerleşenlere ve iş kuranlara yönelik rehberler hazırlıyor, sosyal etkinlikler düzenliyor, eğitim ve vergilendirme konularında bilgilendirme toplantıları yapıyor. 100. Yılını kutladığımız geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nın, TEİD’in hem çok ses getiren hem de TEİD yapılanmasına güven veren bir etkinliği olduğu belirtiliyor.

TEİD’in tüm etkinliklerine Büyükelçilik düzeyinde de destek veriliyor. TEİD Başkanı Berna Deniz; Büyükelçi Sn. Rıza Hakan Tekin ve Ticaret Müşaviri Çağrı Alpgiray Kale’nin de destekleriyle TEİD’in, oldukça önemli noktalara geldiğini ifade ediyor. Eğitim Müşavirliği ve diğer birimlerin de etkin desteğini yakından hissetmeye başlayan TEİD’in önümüzdeki dönemde daha çok ses getirecek çalışmalara imza atacağı öngörülüyor.

TEİD, aynı zamanda sağlık turizmi, tekstil, inşaat ve mimarlık gibi alanlarda sektörel iş toplantıları da düzenliyor. Önümüzdeki dönemde TEİD’in yapacağı, 18 Kasım’da inşaat ve mimarlık alanında detayları bağlantıda (www.teid.dk) bulunan bir etkinlik düzenliyor. Ticaret Müşaviri Sn. Kale tarafından önümüzdeki dönemde TEİD’in karşılıklı ticaret heyetleri düzenlenmesinde de öncü rol oynayabileceği ve bu sayede ticaret hacmimize katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Türk Diasporası 2.0 yolda

TEİD ve benzerlerinin önümüzdeki dönemde diğer ülkelerde de yaygınlaşması neticesinde konfederasyon modeli benzeri bir yapıya geçmesi ve yıllardır eksikliğini hissettiğimiz nitelikli Türk Diasporasının öncüsü olması söz konusu. TEİD’in vizyonu bunu doğrular nitelikte içerikler barındırıyor. Ülkemizde başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, TEİD’in bu vizyonuna tüm kurumlarımızın sahip çıkıp desteklemesi dileğiyle.