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Yumurtaya gelen zam vatandaşı isyan ettirdi: Dibe vurdum torunuma cevap veremiyorum

Yumurta fiyatlarına gelen zamların ardından bir vatandaş, "Başka söyleyecek bir şeyim yok, Ben torunuma cevap veremiyorum artık. Dibe vurdum." yanıtını verdi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:04
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'Dibe vurdum torunuma cevap veremiyorum' Yumurtaya gelen zam vatandaşı isyan ettirdi

Yumurtaya gelen zam vatandaşı isyan ettirdi: Dibe vurdum torunuma cevap veremiyorum
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Edirne’de çarşı pazarda iri boy çiftlik yumurtasının tanesi 2 lira, organik olarak tabir edilen köy yumurtası ise 3 liradan satılıyor. Esnaf pahalılıktan dolayı yumurta satış fiyatına zam yapamadığını anlatırken vatandaşlar ise pahalılıktan yumurta alamadıklarını dile getirdi. 

Pazarda yumurta satışı yapan Sebahat Erol, eskiye oranla yumurta satışlarının azaldığını ifade ederek, "Size 3 lira söyledik ama 4 liraya satmamız lazım. Kurtarmıyor, yem aşırı pahalı. Buna artık ‘dur’ desinler, başımızdakiler, büyüklerimiz. Halk yesin, çocuğuna bile alamıyor. Bu hale geldik yani. 60-70 civarı yumurta satıyorum pazarda. Eskiden 10 karton yumurta satıyordum. Millet karton karton alıyordu, şimdi alamıyor." dedi. 

"NEREDEYSE ALDIĞIM FİYATA VERİYORUM"

Edirne’de 17 yıldır et ve yumurta satışı yapan Nesrin Tekin de, yumurta satış fiyatına zam yapamadığını, neredeyse geliş fiyatına satış yaptığını belirterek, “Yumurta fiyatları aslında çok yükseldi. İnsanlar zor durumda oldukları için uygun tutmaya çalışıyorum, neredeyse kârsız satıyorum. Çocuklar okula gidiyorlar, insanlar evlerinde yemek yapıyor, mama yapmaya çalışıyorlar. ‘Rahat kullansınlar’ diye neredeyse aldığım fiyata veriyorum. 15’li büyük boy yumurtayı 30 liradan satıyoruz. Organik yumurtalar tanesi 3 liradan satılırken biz 2 liradan veriyorum." dedi.

"TAVUK DA MI DOLARLA YUMURTLUYOR?"

Pazardan yumurta alan bir emekli vatandaş da yumurta satış fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Hepimiz dibe vurduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok, pahalı. Tavuk da mı dolarla yumurtluyor? Şu ana kadar yiyorduk ama ben kendim yemekten vazgeçtim. Torunlarım için yaşıyorum artık. Ben torunuma cevap veremiyorum artık. Süt fırladı, yumurta fırlıyor. Ne yapayım ben? Ben orta gelirliyim. Ben dibe vurdum. Evim kira değil. Evi kira olup bir de asgari ücret alan ne yapacak?" şeklinde konuştu.

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