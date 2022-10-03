Yumurtadan dev zam çıktı: 30'lu kolinin fiyatını görünce çıldıracaksınız

AKP iktidarının ülkeyi ekonomik krize sürüklemesi mutfağı vurmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan yumurta fiyatlarına yeni zam geldi.



Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 TL oldu.



GEÇEN SENE 60 KURUŞTU

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

2 AYLIK FARK 72 TL

Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.