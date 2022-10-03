3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yumurtadan dev zam çıktı: 30'lu kolinin fiyatını görünce çıldıracaksınız

Yumurtadan dev zam çıktı: 30'lu kolinin fiyatını görünce çıldıracaksınız

Temel gıda maddesi yumurtaya zam geldi. Ekim ayı bir adet yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruş oldu. 30’lu kolinin fiyatı 100 TL’ye dayanırken organik yumurtanın tanesi ise 5 lira oldu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:41
Takip Et

Yumurtaya dev zam: 30'lu kolinin fiyatını görünce çıldıracaksınız

Yumurtadan dev zam çıktı: 30'lu kolinin fiyatını görünce çıldıracaksınız
+
Aa
-

AKP iktidarının ülkeyi ekonomik krize sürüklemesi mutfağı vurmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan yumurta fiyatlarına yeni zam geldi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 TL oldu.

GEÇEN SENE 60 KURUŞTU

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

2 AYLIK FARK 72 TL

Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş Rıza
3.10.2022 11:22
Yuh ki yuh havalar soğsun 30 lu yumurta 100/120 TL bandına oturur. Dolar döviz bürolarında 19 TL ye dayanmış. Nereye gidiyoruz arkadaş..  
 
Kaya Ozkok
3.10.2022 11:20
yaziklar olsun ulkeyi bu hale getirenlere  
 
Yoksa halimiz nice olurdu .
3.10.2022 11:15
İyi ki ekonomi uzmanı ...  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
3
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
4
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
5
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
6
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
7
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Anonim hesaplar yapay zeka tarafından kapatılacak. Parmak izi gibi izlenecek
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Eylülde fiyat artışında rekor 'üniversite eğitimi' oldu
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Yaşlı çobanın dronla imtihanı
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi krizi 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.