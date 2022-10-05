Erdoğan'dan erken seçim sorusuna ilginç yanıt: Ankara kulisleri bu sözlerle hareketlendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( TBMM) düzenlediği grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu.
Bir muhabirin erken seçim iddialarına ilişkin sorduğu, "Seçim için 14 Mayıs tarihi konuşuluyor" soruya Erdoğan, "Karıştırma şimdi" şeklinde yanıt verdi. Gazetecinin Erdoğan'a "Tamam karıştırmam" yanıtı verdiği duyuldu.
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