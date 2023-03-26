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Dicle Nehri kıyısındaki çadır kente tahliye kararı: Zarar 125 milyon lira

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısına kurulan çadır kent, su baskını riski nedeniyle 15 Mart tarihinde ta boşaltılmıştı. Kamu zararının 125 milyon lira olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:13
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Dicle Nehri kıyısındaki çadır kente tahliye kararı verildi

Dicle Nehri kıyısındaki çadır kente tahliye kararı: Zarar 125 milyon lira
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Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra Diyarbakır da etkilenen illerden biri olmuştu. Depremde yedi bina yıkılırken, 407 kişi ise hayatını kaybetmişti. Binlerce binaya ağır hasarlı ve acil yıkım raporu verildi. Evlerine oturulamaz raporu verilen bin 200 kişi çadır kente yerleştirildi.

YETKİLİ KURUMLAR UYARILDI

AFAD, depremzedelerin geçici barınması için içerisinde bin 900 çadırın yer aldığı çadır kent kurdu. Çadırlardan 400’üne evsiz kalan depremzedeler yerleştirildi.

Çadır kent kurulduktan sonra Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Kaymakamlığı’na devredildi. Çadır kent Dicle Nehri kenarına kurulduğu için tartışma konusu oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) başta olmak üzere, kentteki sivil toplum örgütleri, nehrin taşması, boğulma, su baskını gibi tehlikelere karşı günlerce Diyarbakır Valiliği ile yetkili kurumları uyardı, ancak uyarılar dikkate alınmadı.

SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÇADIR KENTİ SU BASTI

Depremzedeler çadır kentte yalnızca üç hafta barınabildi. 15 Mart’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle çadır kenti su bastı. Günlerce sivil toplum örgütlerinin uyarılarını dikkate almayan valilik, apar topar depremzedeleri tahliye ettiğini açıkladı.

125 MİLYON TL TEPKİYE NEDEN OLDU

Tahliye ile, çadır kentin elektrik ve su alt yapısı için harcanan milyonlar çöpe gitti. Edinilen bilgiye göre, çadır kentin elektrik şebekesi için DEDAŞ 100 milyon, su alt yapısı için DİSKİ 10 milyon, Büyükşehir Belediyesi 5 milyon, Yenişehir Belediyesi ise 10 milyona yakın harcama yaptı. 125 milyon TL’nin boşa gitmesi kentte tepkiye neden oldu.

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