Didem Soydan Barselona sokaklarına damga vurdu. İspanyolların gözleri fal taşı gibi açıldı

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği her poz ayrı olay olan model Didem Soydan mavi parlak bikinisi üstüne giydiği kısa elbiseyle Barselona'da cadde ortasında verdiği pozlar gündem oldu. Manken kendisine tepki gelince ise bakın ne yanıt verdi.

Didem Soydan Barselona sokaklarına damga vurdu. İspanyolların gözleri fal taşı gibi açıldı

Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Primavera Sound Festivali için arkadaşı Umut Eker ile birlikte Barselona'da olan Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anları olay oldu.

didem-detay.jpg

Festivalde giymek için yaptığı kombinde bir bikini altı ve üstüne uzun, mavi bir basketbol forması tercih eden Soydan, kıyafetlerini bir reels videosunda paylaşınca sosyal medyada adından söz ettirdi.

ekran-goruntusu-2023-06-04-145126.png

Kullanıcı, 'Cesur kadın, özgür kadın dimi? Biz kadınlar bile böyle baktığımıza göre, erkeklerin bakmasını çok görmemeliyiz değil mi? Kendini böyle sergileyen bir kadın sapkınlıktan başka bir şey değil' yorumunda bulundu.

640xauto-2-002.webp

Soydan ise bu eleştiriye "Sen hiç açmadan giyindiğinde yaşamazsın umarım. Öyle ya da böyle haklarını yine savunacağız kız kardeş" yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Üstsüz pozları olay olmuştu! Didem Soydan iddialı pozlarına gelen yorumlar hakkında konuştu
Didem Soydan'ın mum üflerken tuttuğu dilek şaşkınlık yarattı
Manken Didem Soydan'ın üstsüz pozları olay oldu
Didem Soydan havuz bşından fotoğraf paylaştı. Tepki gösteren takipçisine öyle bir cevap verdi ki
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Son Haberler
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor Güncel
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor
Financial Times’tan Soylu yorumu: Sorunlu, toksik, düşmanlaştırıcıydı Siyaset
Financial Times’tan Soylu yorumu: Sorunlu, toksik, düşmanlaştırıcıydı
Bilecik’te araç takla attı: 1 yaralı Güncel
Bilecik’te araç takla attı: 1 yaralı
Putin’in savaş kabinesindeki Türkler -Dr. Girayalp Karakuş Konuk Kalem
Putin’in savaş kabinesindeki Türkler -Dr. Girayalp Karakuş
Uykusuzluk çekenlerin bir avuç yemesi bile yeterli! Vücuda tıka basa vitamin depoluyor Şifalı Bitkiler
Uykusuzluk çekenlerin bir avuç yemesi bile yeterli! Vücuda tıka basa vitamin depoluyor
Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a getirdiği hediye gündem oldu. Erdoğan ‘Nerede’ diye sordu Siyaset
Pakistan Başbakanı’nın Erdoğan’a getirdiği hediye gündem oldu. Erdoğan ‘Nerede’ diye sordu
Devrilen kamyon kazaya yol açtı. 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen kamyon kazaya yol açtı. 4 kişi yaralandı