Didem Soydan Barselona sokaklarına damga vurdu. İspanyolların gözleri fal taşı gibi açıldı

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği her poz ayrı olay olan model Didem Soydan mavi parlak bikinisi üstüne giydiği kısa elbiseyle Barselona'da cadde ortasında verdiği pozlar gündem oldu. Manken kendisine tepki gelince ise bakın ne yanıt verdi.