Üstsüz pozları olay olmuştu! Didem Soydan iddialı pozlarına gelen yorumlar hakkında konuştu

Manken Didem Soydan, önceki gün köpeği Köpük ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına poz veren 39 yaşındaki manken, merak edilen soruları yanıtladı.

Üstsüz pozları olay olmuştu! Didem Soydan iddialı pozlarına gelen yorumlar hakkında konuştu

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyadan cesur paylaşımlarına devam ediyor.

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Soydan, köpeği Köpük ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecilere poz veren Didem Soydan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Reklam iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Soydan, yeni görüşmelerinin olduğunu ve sürprizlerinin olacağını söyledi.

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Son reklam çekimlerinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşan Soydan, “Rahatsız eden mesajlar karşısında dava açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hakaret ve küfür olmadığı sürece benim açımdan sorun yok” yanıtını verdi.

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