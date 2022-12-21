Süper Lig'de bir ilk: Hakemler dijital atandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

23.12.2022 ANTALYASPOR- MKE ANKARAGÜCÜ: ALİ ŞANSALAN

23.12.2022 ÜMRANİYESPOR- BAŞAKŞEHİR FK: ARDA KARDEŞLER

24.12.2022 HATAYSPOR- GİRESUNSPOR: METE KALKAVAN

24.12.2022 KASIMPAŞA - SİVASSPOR: SARPER BARIŞ SAKA

24.12.2022 TRABZONSPOR- FENERBAHÇE: HALİL UMUT MELER

25.12.2022 ADANA DEMİRSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK: ERKAN ÖZDAMAR

25.12.2022 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ- BEŞİKTAŞ: ATİLLA KARAOĞLAN

25.12.2022 KONYASPOR- ALANYASPOR: BAHATTİN ŞİMŞEK

25.12.2022 GALATASARAY- İSTANBULSPOR: ABDÜLKADİR BİTİGEN

HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: KAYSERİSPOR