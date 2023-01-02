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MHK'den flaş atamalar! O hakemlere maç vermedi

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını yöneten Erkan Özdamar'a bu hafta maç verilmedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:37
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. O hakemler kızağa çekildi

MHK'den flaş atamalar! O hakemlere maç vermedi
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını yöneten Erkan Özdamar'a bu hafta maç verilmedi.

İŞTE 17. HAFTA SÜPER LİG'DE GÖRE YAPACAK HAKEMLER

Antalyaspor- Fenerbahçe : Kadir Sağlam

Galatasaray-Ankaragücü: Zorbay Küçük

Trabzonspor -Giresunspor: Ali Palabıyık

Ümraniyespor-Hatayspor: Hüseyin Göçek

Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol

Kayserispor-Karagümrük: Suat Arslanboğa

Konyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk

Gaziantep FK-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan

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