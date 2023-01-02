MHK'den flaş atamalar! O hakemlere maç vermedi

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasını yöneten Erkan Özdamar'a bu hafta maç verilmedi.
İŞTE 17. HAFTA SÜPER LİG'DE GÖRE YAPACAK HAKEMLER
Antalyaspor- Fenerbahçe : Kadir Sağlam
Galatasaray-Ankaragücü: Zorbay Küçük
Trabzonspor -Giresunspor: Ali Palabıyık
Ümraniyespor-Hatayspor: Hüseyin Göçek
Kasımpaşa-Alanyaspor: Yasin Kol
Kayserispor-Karagümrük: Suat Arslanboğa
Konyaspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
Gaziantep FK-Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan
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