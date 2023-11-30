Dikkat banka hesapları anında boşaltılabiliyor. Milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti

Türkiye’de milyonlarca kişinin cep telefonlarına gönderilen, “kargo gönderiniz yola çıktı” yazılı mesaj hakkında uzmanlardan uyarı geldi, “Banka hesaplarınız anında boşaltılabilir.”

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: DHA
Dikkat banka hesapları anında boşaltılabiliyor. Milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti

Türkiye’de milyonlarca kişinin cep telefonlarına “Adabeyan” adlı alışveriş sitesinin ismi ve uygulaması taklit edilerek, “kargo gönderiniz yola çıktı, kargo takip '745566511323' numarası” şeklinde kısa mesaj gönderildi. Uzamanlar, gelen mesajdaki linke tıklayıp, apk’yı cep telefonlarına indiren vatandaşları, banka hesaplarının boşaltılabileceği konusunda uyardı.

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Konunun uzmanları gelen mesajı açıp gönderilen apk dosyasını indirenlerin her hangi bir banka uygulaması ya da e devlet uygulamasını açmadan önce telefonlarını fabrika ayarlarına geri döndürmelerinin sağlık olacağını belirtti.

ŞÜPHELİ MESAJ

Dolandırıcılık furyası olarak nitelendirilen mesajı merak edip açanların ve uygulamayı yükleyin şeklindeki linke tıklayıp gönderilen apk dosyasını indirenler dolandırıcıların açık hedefi haline geliyor. Apk dosyası ile cep telefonuna gizli bir program kuran dolandırıcılar bundan sonra sadece kullanıcının her hangi bir banka uygulamasını açmasını bekliyor ve açtığında da tüm bankacılık işlemlerini kopyalayıp hesaplarını rahatlıkla boşaltabiliyor.

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BİLİŞİM UZMANLARI UYARDI

Uzmanlar nerden gelirse gelsin, bu tür mesajlara tıklamamak konusunda uyardı. Özellikle Kasım indirimlerinin olduğu bu süreçte, dolandırıcıların da ilgisini çektiği ve bu tür sahte mesajların yayıldığını belirtiyor. Uzmanlar, bu linklerin kişisel bilgilerin ele geçirilmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor ve bu linklere tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.

2 AYRI LİNK

Özellikle telefon üzerinden internet bankacılığı kullanan kişiler için bu tür linkler büyük bir risk teşkil ediyor. E-Devlet, internet bankacılığı gibi hassas bilgilerin tehlikeye girebileceği belirtiliyor. Gönderilen mesajı açtığınızda iki ayrı link çıkıyor. Önce bir alışveriş sitesinin uygulamasını taklit eden bir link sonra da yazılım yükleme yapan 2 ayrı link oltalama (phishing) saldırısı. Program hem rehberimizi SMS ve Bankacılık uygulamalarını izleme ve erişim yapıyor.

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HEMEN KALDIRIN

Uzmanlara göre uygulamayı indir linkine tıkladınız ve hatta apk dosyasını telefonunuza yüklediniz, inen programı çalıştır demediyseniz program izleme yapmaya başlamıyor. Eğer çalıştır demeden önce olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu farkettiyseniz bir an önce o programı cep telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor. Programı çalıştırdınız ve program izleme yapmaya başladı. Bankacılık işlemi yapmadıysanız ve e devlet uygulamasını açmadıysanız yine bir sıkıntı yok bu aşamaya kadar olayın dolandırıcıların tuzağı olduğunu anlarsanız bir anca ya programı silmeniz yada telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmeniz gerekiyor.

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SANİYELER İÇİNDE HESAPLAR BOŞALTILABİLİYOR

Programı çalıştırıp ve internet bankacığı işlemlerini yaptığınız anda işe iş işten geçmiş oluyor ve dolandırıcılar banka şifrelerinizi ele geçiriyor. Hatta banka hesaplarınız saniyeler içerisinde boşaltılıyor.

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