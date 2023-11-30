Sosyal medyada alışveriş yaparken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Aman dikkat

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden sattığı araç jantını göndermeyen şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Sosyal medyada alışveriş yaparken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Aman dikkat

Samsun'da ikamet eden E.A. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta satışa sunulan 4 adet araç jantını satın almak için ilanı veren S.A.'ya 500 lira kapora gönderdi. S.A.'nın jantları kargoya verirken kendisine video atması üzerine E.A., 1100 lira daha para gönderdi. Jantlar gelmeyince dolandırıldığını anlayan E.A. şikayetçi oldu.

DAVA AÇTI

Şüpheli S.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

2 BİN 660 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Davanın son duruşmasında S.A. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 TL de adli para cezasına çarptırıldı.

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