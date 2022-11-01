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Bu belirti diyabetin ilk habercisi

Diyabet, sağlıklı beslenme alışkanlığı, medikal tedavi ve düzenli egzersizden oluşan bir yaşam şekliyle takip edildiğinde bu komplikasyonlar engellenebiliyor. Ancak bazen erken tanı ve tedavi için öncelikle diyabetin belirtilerini tanımak gerekiyor. İşte en önemli belirti...

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:01
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Dikkat bu belirti kan şekerinin zirvesi...

Bu belirti diyabetin ilk habercisi
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Kontrol altına alınamayan diyabet damarların yapısını bozuyor. Bunun sonucunda; kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, kalıcı görme kaybı başta olmak üzere tüm organlarda komplikasyonlar ortaya çıkar. Türkiye’de diyabetik hastalar tüm nüfusun yüzde 13.5’ini oluşturuyor. Yani, Türkiye nüfusunun onda birinden fazlası şu anda diyabetik, onda ikisi de birkaç yıl içinde diyabet tanısıyla karşılaşacak. Diyabet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı hızla artan önemli bir sağlık sorunu. Peki diyabetin yani şekerinizin zirve yaptığını nasıl anlarsınız?

Pankreasın insülin rezervi azaldıkça açlıkta da kan şekeri yükselmeye başlıyor. Şekerin kanda yükselmesine rağmen kullanılamaması nedeniyle hücrelerin enerji açlığı arttıkça hücreler enerjiyi yağ ve kas hücrelerinin parçalanmasıyla elde etmeye çalışıyor. bu dönemde yukarıdaki şikayetlere ek olarak kilo kaybının ortaya çıkıyor. Diyabet sıklığı pek çok nedene bağlı olarak artıyor. En önemli nedenler arasında ise aşırı karbonhidratlı gıda tüketimi, fast-food ve şekerli içecek tüketiminin artması, kilo alma, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme yer alıyor.

İŞTE DİYABETİN EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ

ÖZEL ALANLARDAKİ MANTAR ENFEKSİYONLARI

Vücut sıvılarında artan şekerin mikropların üremesini kolaylaştırmasına bağlı olarak kadınlarda sık idrar yolu enfeksiyonları ve genital bölgede kaşıntıyla birlikte tekrarlayan mantar enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor.

AĞIZDA KURULUK

Diyabet öncesi dönem erken fark edilip yeterli önlemler alınmazsa yorulan pankreas kan şekerini kontrol etmeye yetecek kadar insülin salgılayamaz hale gelebiliyor. Ağız kuruluğu ve çok su içme bu sürecin ilk belirtilerini oluşturuyor.

UYKUDA İDRARA KALKMA

Gecede bir kez idrara kalkmak normal sayılıyor. Ancak birden daha fazla sayıda uykunun idrar ihtiyacıyla bölünüyor olması, akla diyabeti getirmeli.

BACAK KRAMPLARI

Halsizlik, bacaklarda kramplar, aşırı tatlı isteği, sabahları zor uyanma, gün içinde uyku hali, konsantrasyon azalması bu dönemde başlayan ve kandaki şeker yükseldikçe artan belirtileri oluşturuyor.

SÜREKLİ UYUKLAMA HALİ

Kanda şeker yüksek olmasına rağmen yakıt olarak kullanılamadığı için hücreler enerjisiz kalıyor. Bu durum beyin ve sinir sistemi hücrelerinin enerji azlığına yol açınca; uyku hali, konsantrasyon azlığı ve gün içinde uyuklama şikayetleri başlıyor.

KAŞINTILARIN ARTMASI

Kandaki şeker yükselmeye başlayınca cilt kuruyor ve genel bir vücut kaşıntısı başlıyor. Bu kaşıntı kadınlarda g’enital bölgede daha yoğun olabiliyor.


 

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