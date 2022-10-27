Şeker hastalarına müjde; yeni diyabet ilacı yolda

Amerikan Diyabet Cemiyeti ADA (American Diabetes Association) CEO'su Prof. Dr. Robert A. Gabbay Demirören Haber Ajansı’na diyaet ve ilaçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Gabbay, çocukluk çağı diyabeti olarak bilinen Tip 1 diyabette insülin kullanımı mecburiyetini 2-3 yıl daha geciktirebilecek yeni bir ilacın FDA onayı almak üzere olduğunu belirterek, "Teplizumab" etken maddeli ilaç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid tedavisiyle öne çıkan "monoklonal antikor" mekanizmasına dayanıyor. "İmmünoterapi" ilacı olarak tasarlanan bu yeni nesil ilaç sayesinde, bağışıklık sisteminin, şeker yükseldiğinde bunu baskılayan insülin hormonunu salgılatacak kendi beta hücrelerini yok etmesi engelleniyor. Böylece Tip 1 diyabet için yüksek risk altındaki çocuk ve erişkinlerde, hastalığın ortaya çıkışı ortalama 2-3 yıl geciktirilebiliyor.” diye konuştu.

"KAN ŞEKERİNİ HER AN SÜREKLİ ÖLÇEBİLEN MİNİ CİHAZLAR VAR"

Prof. Dr. Gabbay, ayrıca özellikle insülin kullanmak zorunda olan tip 2 diyabet hastalarında, kol ya da karna takılarak kan şekerinin gerçek zamanlı ve "sürekli" olarak ölçümünü sağlayan yeni cihazların da kullanımının yaygınlaşacağını açıkladı ve şunları söyledi:

"Kandaki şeker seviyesini sürekli olarak ölçebileceğimiz bir takım yeni cihazlar var. Bu hem doktorlara, hem de diyabet hastalarına sürekli olarak değişikliklerden nasıl etkilendiklerine dair bilgi vermiş olacak. Çünkü yaptıkları farklı şeylerde kan şekeri sürekli ölçülebildiği için, kandaki şeker seviyesinin ne tür etkileri olduğunu bu şekilde anında görebileceğiz. Bu cihazla ilgili Amerikan Diyabet Derneği olarak çeşitli kılavuzlar ve bakım standartları çerçevesinde çalışıyoruz ve şunu görüyoruz ki aslında insülin alan kişiler, bu cihazdan çok faydalanacak. Bu anlamda güzel sonuçlar elde edildiğini de söyleyebilirim. İnsülin ihtiyacı olmayan diğer diyabet hastaları da bu cihazdan faydalanabilecek. Ama özellikle insülin alan hastalarda bu cihazın çok büyük faydalarını görebileceğiz. Çok küçük bir cihaz olacak, kişiler bunu omuzları ya da mideleri üzerinde kullanabilecekler ve sürekli olarak kan şekerinin ölçülmesi mümkün olacak.”

"YENİ İLAÇ DİYABETLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Gabbay, "Teplizumab adında yeni bir ajan var elimizde. FDA onayı aşamasında. Bu ilaç ile Tip 1 diyabet açısından yüksek riskli hastalarda hastalığın etkileri, çok erken aşamada 2-3 yıllık bir gecikme sağlayabiliyor. Böylece kişi, 2-3 yıl daha insülin kullanmak zorunda kalmıyor. Özellikle çocuklarda, 2-3 yıl daha insülin iğnesi kullanmak zorunda kalmamak, çok çok önemli" diye müjde verdi.

"OBEZİTEDE KİLO VERDİREN YENİ NESİL İLAÇLAR"

Bir başka önemli gelişmenin de obezite alanında yaşandığını belirten Gabbay, "Obeziteyi tedavi etmek için artık elimizde daha iyi araçlar var, bunda da yeni ilaçlar söz konusu. Tip 2 diyabetin en temel nedenlerinden, hatta aslında en büyük nedenlerinden birisi obezite. İnsanlar kilo kaybettiklerinde, obeziteyi de ve dolayısıyla diyabeti de bir şekilde çözmüş oluyor. Güçlü ilaçlar var bu amaçla kullanılabilecek. Bu yeni ilaçlar sayesinde insanlar toplam kilolarının yüzde 15'ini verebiliyorlar. Ama bence öncelikle ilerletilmesi gereken en önemli alan, halihazırda elimizde mevcut olan tedavilerin, nüfusun tamamı tarafından kullanılabilecek şekilde kullanım alanının genişletilmesi. Çünkü geçen 10 yıldaki verilere baktığımızda, bütün bu yeni gelişmelere rağmen genel nüfus içerisinde kan şekeri seviyelerinin çok da kontrol altına alınabildiğini maalesef söyleyemiyoruz maalesef. O yüzden mevcut yöntemlere daha fazla odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.