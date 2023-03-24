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ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması. Dikkat çeken ‘Yunanistan’ mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğini dile getirerek, "Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 03:07
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Dikkat çeken ‘Yunanistan’ mesajı. ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması

ABD’den ‘Türkiye’ye F-16 satışı’ açıklaması. Dikkat çeken ‘Yunanistan’ mesajı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti.

"NATO İÇİN, İTTİFAK İÇİN ÖNEMLİ"

AA’nın aktardığına göre; ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.

“YUNANİSTAN-TÜRKİYE” VURGUSU

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şunları söyledi:

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."

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