﻿DİL VE MORAL!

Esasen bu gün futbolda bir konu ve ona bağlı iki şikayet yazımıza mevzu olacak. Bende köşemden aziz milletimle moral ve sevinç dolu bir şeyler paylaşmayı çok isterdim. Ancak ne moral kaynağımız Milli Takım ne de Diyarbakır'da oynanan Amed Spor Bursaspor maçında açılan Barzani bayrakları bize bu fırsatı vermedi. Biliyorsunuz A Milli Futbol Takımı'mız bu hafta 2 maç oynayarak içinde mücadele ettiği Uluslar C liginden B ligine yükseldi. Esasen bu na sevinmemiz gerekir değil mi? Ama sakın ha.

Zinhar size böyle bir telkinde bulunsalar bile siz sevinip kendinizi "futbol safı!" konumuna getirmeyin. Niçin? Çünkü birileri sizi kandırıyor. İki tane maç oynadık. Biri kendi evimizde Lüksemburg'la 3-2 mağlupken 90+5 te beraberliği zor yakaladık. Diğerinde ise dün son maçımızda Faroye Adalarına 2-1 yenildik. Futbolda her netice var diyenleriniz olabilir. Amenna. Skora takılmayınız da diyebilirsiniz. Fakat 20 sene evvel Dünya 3.'sü olan bir Milli Kakımı önce UEFA C ligine düşürüp ondan sonra B ligine "bu skorlara rağmen!" çıktığımızda sevinmemizi isteyerek bizi "saf" yerine koyamazsınız. Bu amiyane tabirle Türk milletine ölmeyi gösterip bayılmaya razı etmek gibi bir şeydir. Biz buna müsade etmeyeceğiz. O nedenle Milli Takım Hocası Kuntz'a da onu buraya getiren kafaya da karşı çıkacağız. Hala niye kardeşim diyen varsa onlara bir kez daha hatırlatalım. Milli Takım'da Almanca konuşan kaç futbolcu var? Yok gibi. Peki siz bilmezmisiniz ki dil çok önemlidir. Siz bilmezmisiniz ki fizik kondisyonunu da zirveye taşıyan moral motivasyon ve onu da sağlayan dil dir. Ez cümle hatırlatalım "dil var bal eder aşı, dil var götürür başı".