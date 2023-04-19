Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisinin tuhaf tatil paylaşımı. ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' yorumu yapıldı

Bir süredir sevgili olan Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti baş başa Maldivler'e tatile gitti. Birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınan çift, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı tatil pozlarını paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisinin tuhaf tatil paylaşımı. ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' yorumu yapıldı

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu, kısa bir süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, önceki gün birlikte Maldivler'e gitti.

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AYRI AYRI PAYLAŞIM YAPTILAR

Birlikte ilk kez tatile çıkan ikili, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

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Göbek ve bacak dekolteli açık renkteki elbisesiyle kumsalda poz veren Dilan Çiçek Deniz, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Anılar yaratıyorum" notunu düştü.

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Mert Yazıcıoğlu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu. Öte yandan yakışıklı oyuncu da havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekti. ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'', ''Böyle tuhaf tatil mi olur'', '' Birlikte fotoğraf çektirmekten utanıyor musunuz?'' yorumları yapıldı

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