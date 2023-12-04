Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi

Bir süredir kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin sağ kolu olan Şule'nin, Polatların evine ailesini yerleştirdiği iddiaları paylaşıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat için şok iddia. Evine onları yerleştirdi

Sosyal medyada yayınladığı lüks hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama nedeniyle tutuklular.

Polat ailesinin sağ kolu olan ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık yer alan Şule'nin 'kara kutu' olarak tanımlanmasının ardından Şule de sessizliğini bozmuştu.

Sonuna kadar Polat çiftinin arkasında olduğunu belirten Şule "Altınlar, paralar verildiği zaman mutlu ve huzurluyken buradaysam, en zor, ağır günde de buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞULE POLATLARIN EVİNE AİLESİNİ YERLEŞTİRDİ"

Dilan Polat'ın yardımcısıyla ilgili şok bir iddia ortaya çıktı.

Özbekistan uyruklu Şule'nin Polat ailesinin hapse girdikten sonra Özbekistan'dan 12 akrabasını çağırıp Polat ailesinin villasına yerleştirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Villada kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyadan Şule'ye tepki yağdı.

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