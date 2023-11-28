Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma

genişletiliyor.

Dilan Polat'ın daha önce sosyal medya hesabından 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafla gündem olan yemek masasında bulunan tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafta bulunan fenomenlerin kimlikleri tespit edilirken, Sulh Ceza Hakimliği kimliği tespit edilen şahıslar hakkında yurtdışı çıkış yasağı talep etti.

FOTOĞRAFTA KİMLER YER ALIYOR?

Fotoğrafta Engin ve Dilan Polat çifti, Merve Nur Akyüz, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit, Murat Yiğit ile Zülem Günler ile Mutlu Günler yer alıyor.

SORUŞTURMADAKİ GELİŞMEYİ MURAT AĞIREL PAYLAŞTI

Gazeteci Murat Ağırel, Ağırel, fotoğrafta bulunan tüm isimlerin Polat soruşturmasına dahil edildiğini duyurdu.

"Polat davası soruşturması büyüyor" notuyla paylaşım yapan Ağırel, paylaşımında "Dilan Polat’ın 'ŞAMPİYONLAR LİGİ' diye paylaştığı fotoğrafta bulunan tüm isimler Polat soruşturmasına dahil edildi."