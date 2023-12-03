Avukat Feyza Altun'un yaptığı ihbarın konusu şoke etti. Dilan ve Engin Polat çiftine bir soruşturma daha açıldı

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat hakkında şoke eden bir iddia daha gündemde. Polat çiftini ihbar eden Feyza Altun'un iddiaları dikkat çekti.

İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; paylaşımların ardından 10 Ekim günü Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.

KAÇAK YOLLARLA GELEN HAM MADDELER...

Daha sonra bu kişiyi arayan Altun, konuşmayı kayda da aldı. A.K. adlı Kapalıçarşı esnafı, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla ham madde getirdiğini, bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

Konudan yüzde yüz emin olduğunu söyleyen kişiye avukat Altun, bu durumu neden kendisine anlattığını sorunca A.K., kendisine güvendiğini ve başkası ile konuşmayacağını belirtti.

ANA SORUŞTURMA İLE BİRLEŞTİRİLDİ

Bu konuşma üzerine Altun, bu denli büyük bir suç işlenmişse iftira kastı olmaksızın, yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu kaydetti. Elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı. Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.