Akrabalarını Dilan ve Engin Polat’ın evine yerleştirmiş. Sınır dışı edilecekler

Dilan ve Engin Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, akrabalarını Polat çiftinin evine yerleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan çalışanın Özbekistan uyruklu iki akrabası sınır dışı edilmek edilecek.

KAYNAK: İHA
Akrabalarını Dilan ve Engin Polat’ın evine yerleştirmiş. Sınır dışı edilecekler

“Kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı.

Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova’nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova’nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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