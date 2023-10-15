Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında

Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Aralarında ailesinin de bulunduğu 13 şüpheli için harekete geçilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı.

Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturma giderek derinleşiyor.

Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi.

Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi.

ANNEANNESİ BİLE ŞÜPHELİLER ARASINDA!

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi yada yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını ve şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılık bu talebi, suç işlendiğine ve bu mal varlıklarının suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması nedeniyle Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddelerince istedi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken talepte belirtilen 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

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