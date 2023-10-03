Dilan Polat 7 milyon lira vergi ödediğini söyleyen avukatını susturdu

Dilan Polat lüks yaşantısıyla ve hakkındaki iddialarla gündemde olmaya devam ediyor. Fenomen Dilan Polat’ın avukatları 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda avukatlara Polat’ın yıllık cirosu ve ödediği vergi soruldu. Polat çiftinin avukatı “7 milyon” yanıtını verdi. Gülşen ve Müge ise inanamadı.

Dilan ve Engin Polat’ın mali avukatı Ahmet Gün önce ne diyeceğini bilemedi ardından “4 firması var şahsı var tek tek önümde olması lazım tahmini nereden baksan 7 milyona yakın vergi ödemiştir” deyince sunucular “7 milyon Dilan Polat için az, o arabalar, o hediyeler” diyerek bu rakama inanamadı.

Dilan Polat’ın avukatı konuşmasının devamında “Konuşulanlar vergilendirmez. 7 milyon ödenen verginin cirosu 100 milyon vardır, net değil” dedi. Gülşen konuşmasında “Her gün beşi bir yerdeler, pırlantalar, bu yedi milyon az geldi” dedi.

“AHMET BEY, ARTIK KONUŞMAYIN”

Dilan Polat kısa süre sonra yayına bağlanıp avukatından susmasını istedi. Canlı yayına bağlanan Dilan Polat, “Ahmet Bey, artık konuşmayın” uyarısında bulundu. Polat avukatının sözlerinin cımbızlanacağını söyledi.